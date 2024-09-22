​Вентола: «Интер», конечно, фаворит»

В итальянском футболе проходят матчи пятого тура, миланский «Интер» в статусе чемпиона страны сыграет в воскресенье с «Миланом». Своим мнением по поводу принципиального поединка поделился бывший игрок «Интера» - Никола Вентола. Свой бывший клуб он считает фаворитом грядущего противостояния.

- «Интер» - фаворит в матче с «Миланом», да и в целом, в чемпионате. При этом я смотрю на «Милан» с положительной стороны, это команда, которая может доставить большие проблемы сопернику. Но против них сейчас играет прессинг, давление, ожидания,- цитирует слова Вентолы pianetamilan.it.