«Ювентус» впервые за 32 года трижды подряд сыграл в нулевую ничью

Очередной матч «Ювентуса» завершился без забитых мячей – на этот раз команда Тьяго Мотты провела безголевую встречу с «Наполи».

Это уже третий подряд матч с участием «бьянконери» в Серии А, завершившийся со счётом 0:0. По сведениям Opta, «Ювентус» выдал такую серию впервые с мая 1992 года – тогда туринцев возглавлял Джованни Трапаттони.

В настоящий момент «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии с девятью набранными очками в пяти матчах. В субботу команда сыграет на выезде против «Дженоа».

Тьяго Мотта возглавил «старую синьору» перед началом сезона, заменив отправленного в отставку Массимилиано Аллегри.