Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» – «Милан»: Вероятные стартовые составы на миланское дерби

22 Сентября 2024 • 12:00 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
1 1.65 X 4.15 2 5.20
Через 8 ч. 26 мин.

В пятом туре чемпионата Италии отгремит миланское дерби – «Интер» против «Милана». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» угадывает стартовые составы команд на этот матч.

«Интер»: Зоммер (вр), Димарко, Бастони, Ачерби, Павар, Дюмфрис, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Лаутаро Мартинес, Тюрам.

«Милан»: Торриани (вр), Тео Эрнандес, Страхинья Павлович, Томори, Калабрия, Лофтус-Чик, Юссуф Фофана, Леау, Рейндерс, Пулишич, Абрахам.

В стане «Интера» травмирован Тажон Бушанан, а лазарет «Милана» составляют вратари Майк Меньян и Марко Спортьелло, полевые игроки Алессандро Флоренци, Исмаэль Беннасер и Малик Тиав.

Последний официальный матч «Интер» провёл в рамках общего этапа Лиги чемпионов, «Милан» – тоже. У «нерадзурри» была гостевая нулевая ничья с «Манчестер Сити», а «россонери» дома проиграли «Ливерпулю» (1:3).

В четвёртом туре Серии A «Интер» ушёл от поражения от «Монцы» (1:1), «Милан» разнёс «Венецию» (4:0). Команда Симоне Индзаги набрала в таблице чемпионата восемь очков, коллектив Паулу Фонсеки – пять.

Дерби «Интер» – «Милан» сыграется на «Сан Сиро» сегодня, 22 сентября, в 21:45. За ходом матча в онлайн-режиме можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции на LiveResult.Ru.

Кирилл Иванцов

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан

Новости по матчу

Сегодня, 22 Сентября
12:00
«Интер» – «Милан»: Вероятные стартовые составы на миланское дерби
05:31
Симоне Индзаги рассказал о состоянии Лаутаро перед дерби с «Миланом»
02:38
Интер - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн
21 Сентября
22:54
Прогноз на точный счёт матча Интер — Милан чемпионата Италии — 22 сентября 2024
22:28
Актуальный прогноз и ставка на матч Интер Милан – Милан чемпионата Италии – 22 сентября 2024
22:07
​Конте: «У нас были наилучшие шансы»
05:29
«Интер» установит рекорд миланского дерби, если снова обыграет «Милан»
03:06
​Балотелли вспомнил свой дебют за «Милан»
01:51
«Лебедь, рак и щука» - в «Милане» нет согласия по поводу сменщика Фонсеки
01:12
Игрок «Ливерпуля» признался, что болеет за «Милан»
20 Сентября
20:49
Актуальная ставка и прогноз на матч Интер — Милан Серии А — 22 сентября 2024
17:22
Матерацци надеется, что Мальдини никогда не вернётся в «Милан»
19 Сентября
15:41
Меньян и Калабрия смогут сыграть с «Интером»
10:41
Томиясу интересен трём итальянским топ-клубам
18 Сентября
18:25
Стало известно, кто может стать новым главным тренером «Милана» 8
18:20
Названо условие увольнения Фонсеки из «Милана»
17 Сентября
22:21
«Милан» и «Бетис» поспорят за игрока «Реала» в январе
03:52
Важный игрок «Интера» пропустит матч против «Манчестер Сити»
16 Сентября
11:14
Меньян приближается к подписанию нового контракта с «Миланом»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду высказался о звезде «Реала» Беллингеме Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Анчелотти планирует использовать другую схему в «Реале» Алексей Миранчук выбрал между Роналду и Месси Тренер «Барселоны» Флик высказался о вернувшемся Фати Головин прокомментировал победу над «Барселоной» Флик наладил отношения между двумя звёздами «Барселоны» - известны имена Татьяна Тарасова отреагировала на громкое заявление Глушенкова о сборной России «Барселона» впервые проиграла в шестом матче при Флике «Реал» готовит покупку суперфорварда - названо имя
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов
Спортивные новости
Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Лебзяк: «Мне бой между Дюбуа и Джошуа вообще не понравился, это был дурбокс» Журова — об ответных санкциях: «Надо улучшать свою жизнь, а не ухудшать им» Плющёв – о рекорде Ягра: «В свои 52 может забивать голы, а не ходить с палочкой» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
22.09.24 в 13:30
Фиорентина Фиорентина
Лацио Лацио
2.19 3.15 3.35
Видео
22.09.24 в 16:00
Монца Монца
Болонья Болонья
2.55 3.15 2.75
Видео
22.09.24 в 19:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
1.64 4.30 4.40
Видео
22.09.24 в 21:45
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
1.76 3.65 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Сентября
11:52 · Италия. Серия А
​Итальянская пресса критикует Лукаку после игры с «Ювентусом»
11:42 · Италия. Серия А
​Вентола: «Увольнение Фонсеки станет скандалом»
11:37 · Италия. Серия А
​«Эмполи» не проиграл в первых пяти турах - такое случилось с клубом впервые
11:23 · Италия. Серия А
​Вентола: «К Морате никаких вопросов»
11:10 · Италия. Серия А
​Зоммер: «Матчей действительно многовато»
06:01 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча «Интер» – «Милан»
05:31 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги рассказал о состоянии Лаутаро перед дерби с «Миланом»
04:14 · Италия. Серия А
​Юрич ставит целью вывод «Ромы» в Лигу чемпионов
03:16 · Италия. Серия А
​Политано сыграл 200-й матч за «Наполи»
03:01 · Италия. Серия А
«Барселона» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за бразильца из Серии А слухи
02:14 · Италия. Серия А
​Вентола: «Интер», конечно, фаворит»
02:10 · Италия. Серия А
«Ювентус» впервые за 32 года трижды подряд сыграл в нулевую ничью
01:18 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Никогда не видел такую команду, как «Интер»
21 Сентября
23:44 · Италия. Серия А
«Парма» отыграла оба гола у «Лечче» на 90-й минуте
23:35 · Италия. Серия А
Конте назвал цель «Наполи»
22:50 · Италия. Серия А
​Маккенни: «Трудно выиграть, не забивая»
22:16 · Италия. Серия А
​Политано: «Могли сыграть в нападении лучше»
22:07 · Италия. Серия А
​Конте: «У нас были наилучшие шансы»
22:02 · Италия. Серия А
​Бремер: «Мы доминировали»
21:56 · Италия. Серия А
Мотта: «Недовольны результатом»
21:16 · Италия. Серия А
​«Црвене Звезде» придётся сыграть в Милане в Лиге чемпионов без своих болельщиков
20:58 · Италия. Серия А
​Адриано хочет организовать свой прощальный матч между «Фламенго» и «Интером»
20:57 · Италия. Серия А
«У нас футбол заключается в забитии голов, что ли?» - «Ювентус» в третий раз подряд сыграл по нулям 2
19:53 · Италия. Серия А
​Костакурта: «В «Милане» нет игроков, готовых умирать на поле для победы»
18:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Все новости
Рекомендуем