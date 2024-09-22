«Интер» – «Милан»: Вероятные стартовые составы на миланское дерби

В пятом туре чемпионата Италии отгремит миланское дерби – «Интер» против «Милана». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» угадывает стартовые составы команд на этот матч.

«Интер»: Зоммер (вр), Димарко, Бастони, Ачерби, Павар, Дюмфрис, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Лаутаро Мартинес, Тюрам.

«Милан»: Торриани (вр), Тео Эрнандес, Страхинья Павлович, Томори, Калабрия, Лофтус-Чик, Юссуф Фофана, Леау, Рейндерс, Пулишич, Абрахам.

В стане «Интера» травмирован Тажон Бушанан, а лазарет «Милана» составляют вратари Майк Меньян и Марко Спортьелло, полевые игроки Алессандро Флоренци, Исмаэль Беннасер и Малик Тиав.

Последний официальный матч «Интер» провёл в рамках общего этапа Лиги чемпионов, «Милан» – тоже. У «нерадзурри» была гостевая нулевая ничья с «Манчестер Сити», а «россонери» дома проиграли «Ливерпулю» (1:3).

В четвёртом туре Серии A «Интер» ушёл от поражения от «Монцы» (1:1), «Милан» разнёс «Венецию» (4:0). Команда Симоне Индзаги набрала в таблице чемпионата восемь очков, коллектив Паулу Фонсеки – пять.

Дерби «Интер» – «Милан» сыграется на «Сан Сиро» сегодня, 22 сентября, в 21:45. За ходом матча в онлайн-режиме можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции на LiveResult.Ru.

Кирилл Иванцов