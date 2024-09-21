«Парма» отыграла оба гола у «Лечче» на 90-й минуте

Набравшие по четыре очка на старте сезона «Лечче» и «Парма» провели матч пятого тура Серии А. Хозяева выиграли первый тайм благодаря точному удару Патрика Доргу на 32-й минуте. Вторая половина началась с грязного приема Фредерика Гильберта, удаление. Спустя 11 минут судья уравнял составы, прогнав с поля Маттео Канчелльери за фол последней надежды. Ему должно быть обидно, ведь с этого штрафной Никола Крстович забил, как оказалось, победный гол, поразив цель прямым ударом, - 2:0. В компенсированное время на третьей добавленной минуте Понтус Алмквист сработал на добивание и вернул интригу - 2:1. А на шестой Антони Эно вовсе сравнял счет, шокировав игроков и болельщиков «Лечче».
У соперников по пять очков, они делят 10-е место.
Протокол игры
|(1:0) Доргу Патрик32'
|(2:0) Крстович Никола59'
|90'Алмквист Понтус (2:1)
|90'Эно Антони (2:2)
Фальконе Владимиро•Гильберт Фредерик• 47'Гаспар Киалонга• 54'Баскиротто Федерико•Галло Антонино86' (Пельмар Анди (86') •Рамадани Юльбер 31'75' (Рафья Хамза (75') • 84'Кулибали Лассана64' (Пьерре Бальтасар (64') •Доргу Патрик• 51'Ребич Анте65' (Банда Ламек (65') •Моренте Тете75' (Пьеротти Сантьяго (75') •Крстович Никола
Судзуки Дзион•Дель Прато Энрико•Осорио Йордан65' (Эно Антони (65') •Балог Ботонд•Кулибали Войо•Зом Симон37' (Канчелльери Маттео (37') • 58'Бернабе Адриан•Ман Деннис•Эрнани Азеведо67' (Мохаммед Анас Хадж (67') •Михэйлэ Валентин65' (Алмквист Понтус (65') •Бонни Анж-Йоан
21 сентября. Стадион "Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare".
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