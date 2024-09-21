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Чемпионат Италии. Серия А

«Парма» отыграла оба гола у «Лечче» на 90-й минуте

21 Сентября 2024 • 23:44 Комментировать
Лечче
2:2
Парма
окончен

Набравшие по четыре очка на старте сезона «Лечче» и «Парма» провели матч пятого тура Серии А. Хозяева выиграли первый тайм благодаря точному удару Патрика Доргу на 32-й минуте. Вторая половина началась с грязного приема Фредерика Гильберта, удаление. Спустя 11 минут судья уравнял составы, прогнав с поля Маттео Канчелльери за фол последней надежды. Ему должно быть обидно, ведь с этого штрафной Никола Крстович забил, как оказалось, победный гол, поразив цель прямым ударом, - 2:0. В компенсированное время на третьей добавленной минуте Понтус Алмквист сработал на добивание и вернул интригу - 2:1. А на шестой Антони Эно вовсе сравнял счет, шокировав игроков и болельщиков «Лечче».

У соперников по пять очков, они делят 10-е место.

Протокол игры  
Лечче2:2Парма
(1:0) Доргу Патрик32'  
(2:0) Крстович Никола59'  
  90'Алмквист Понтус (2:1)
  90'Эно Антони (2:2)
Фальконе ВладимироГильберт Фредерик  47'Гаспар Киалонга  54'Баскиротто ФедерикоГалло Антонино 86' (Пельмар Анди ( 86') Рамадани Юльбер  31' 75' (Рафья Хамза ( 75'  84') Кулибали Лассана 64' (Пьерре Бальтасар ( 64') Доргу Патрик  51'Ребич Анте 65' (Банда Ламек ( 65') Моренте Тете 75' (Пьеротти Сантьяго ( 75') Крстович Никола
Запасные: Самоя ЯсперХаса ЛуисФрюхтль КристианБурнете КаталинМакдженнетт ЭдБорбей АлександруБонифаци КевинGaby JeanМархвиньски ФилипУден Реми
Судзуки ДзионДель Прато ЭнрикоОсорио Йордан 65' (Эно Антони ( 65') Балог БотондКулибали ВойоЗом Симон 37' (Канчелльери Маттео ( 37'  58') Бернабе АдрианМан ДеннисЭрнани Азеведо 67' (Мохаммед Анас Хадж ( 67') Михэйлэ Валентин 65' (Алмквист Понтус ( 65') Бонни Анж-Йоан
Запасные: Чиркати АлессандроЧичисола ЛеандроДи Кьяра ДжанлукаКамара ДриссаВаленти ЛаутароGiovanni LeoniКорви Эдоардо
21 сентября. Стадион "Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare".
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