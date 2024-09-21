«Парма» отыграла оба гола у «Лечче» на 90-й минуте

Набравшие по четыре очка на старте сезона «Лечче» и «Парма» провели матч пятого тура Серии А. Хозяева выиграли первый тайм благодаря точному удару Патрика Доргу на 32-й минуте. Вторая половина началась с грязного приема Фредерика Гильберта, удаление. Спустя 11 минут судья уравнял составы, прогнав с поля Маттео Канчелльери за фол последней надежды. Ему должно быть обидно, ведь с этого штрафной Никола Крстович забил, как оказалось, победный гол, поразив цель прямым ударом, - 2:0. В компенсированное время на третьей добавленной минуте Понтус Алмквист сработал на добивание и вернул интригу - 2:1. А на шестой Антони Эно вовсе сравнял счет, шокировав игроков и болельщиков «Лечче».

У соперников по пять очков, они делят 10-е место.