Конте назвал цель «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о задачи команды на текущий сезон.

В субботу неаполитанцы сыграли вничью с «Ювентусом» (0:0). На данный момент коллектив Конте занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А с десятью набранными очками.

«Цель состоит в том, чтобы вернуть «Наполи» на вершину после прошлого сезона, который получился провальным. В команде продолжается перестройка – мы подписали семь новых игроков, потеряв при этом 14. Наша обязанность – в кратчайшие сроки вернуть «Наполи» туда, где должен находиться этот клуб», – передаёт журналист Николо Скира послематчевые комментарии Конте.