​Маккенни: «Трудно выиграть, не забивая»

В итальянском футболе проходят матчи пятого тура, «Ювентус» сыграл с «Наполи», игра закончилась по нулям. Уэстон Маккенни, выступающий за туринский клуб, прокомментировал итоги матча. Он посетовал на слабую реализацию имевшихся у «Ювентуса» моментов.

- Трудно выиграть тот или иной матч, если вы не забиваете. Наверное, нам нужно больше содействия от полузащитников. Душан Влахович, конечно, недоволен тем, что давно не забивает, но условия для этого должна создавать вся команда, - цитирует слова Маккенни calcionapoli1926.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Ювентус» сыграет с «Дженоа».