​Политано: «Могли сыграть в нападении лучше»

В итальянском футболе проходят матчи пятого тура, «Ювентус» сыграл с «Наполи», игра закончилась по нулям. Маттео Политано, выступающий за неаполитанский клуб, прокомментировал итоги матча.

- Конечно, мы могли сделать больше в нападении, в этом смысле были некоторые проблемы. В первом тайме были 2-3 ситуации, которыми можно было распорядиться грамотнее. Но хорошо, с другой стороны, что не пропустили голы и показали, что можем грамотно играть от обороны, - цитирует слова Политано calcionapoli1926.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Наполи» сыграет с «Монцей».