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Чемпионат Италии. Серия А

​Конте: «У нас были наилучшие шансы»

21 Сентября 2024 • 22:07 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
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Через 22 ч. 28 мин.

В итальянском футболе проходят матчи пятого тура, «Ювентус» сыграл с «Наполи», игра закончилась по нулям. Наставник неаполитанского клуба Антонио Конте считает, что именно его команда создала наилучшие возможности для взятия ворот, хотя его коллега из туринского клуба Тьяго Мотта уверен в том, что доминировали именно его подопечные.

- Мы создали наилучшие возможности для взятия ворот в этом матче. Но на этом стадионе не так просто играть, когда против тебя болеют такие тифози. А я хорошо знаю эту публику, так как в прошлом работал тут, - цитирует слова Конте Juvenews.eu.

В следующем туре «Наполи» сыграет с «Монцей».


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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи

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