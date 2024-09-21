​Конте: «У нас были наилучшие шансы»

В итальянском футболе проходят матчи пятого тура, «Ювентус» сыграл с «Наполи», игра закончилась по нулям. Наставник неаполитанского клуба Антонио Конте считает, что именно его команда создала наилучшие возможности для взятия ворот, хотя его коллега из туринского клуба Тьяго Мотта уверен в том, что доминировали именно его подопечные.

- Мы создали наилучшие возможности для взятия ворот в этом матче. Но на этом стадионе не так просто играть, когда против тебя болеют такие тифози. А я хорошо знаю эту публику, так как в прошлом работал тут, - цитирует слова Конте Juvenews.eu.

В следующем туре «Наполи» сыграет с «Монцей».