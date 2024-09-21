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Чемпионат Италии. Серия А

​Бремер: «Мы доминировали»

21 Сентября 2024 • 22:02 Комментировать

В итальянском футболе проходят матчи пятого тура, «Ювентус» сыграл с «Наполи», игра закончилась по нулям, но бразильский защитник туринского клуба Глейсон Бремер такой итог считает несправедливым. По его мнению, «Ювентус» доминировал в прошедшем матче.

- Мне реально жаль, что мы не смогли выиграть. Мы ведь доминировали. Но, если не забиваешь, не выигрываешь. Много владели мячом, но отсутствовала завершающая, самая важная передача. Но мы на верном пути, за это нужно сделать комплименты ребятам. Надо продолжать в том же духе, - цитирует слова защитника туринского клуба Juvenews.eu.


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