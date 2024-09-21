Мотта: «Недовольны результатом»

В итальянском футболе проходят матчи пятого тура, «Ювентус» сыграл с «Наполи», игра закончилась по нулям. Наставник туринского клуба Тьяго Мотта не стал скрывать того, что разочарован такими итогами игры, он считает, что его футболисты не смогли забить из-за активного противодействия соперника.

- Мы неплохо сыграли, но, очевидно, что мы недовольны таким результатом. Нам всегда нужен максимально высокий результат. Но приятно, что могли держать «Наполи» далеко от наших ворот на протяжении почти всего матча. Надо улучшать качество игры в последние тридцать метров поля, - цитирует слова Мотты Juvenews.eu.