​«Црвене Звезде» придётся сыграть в Милане в Лиге чемпионов без своих болельщиков

Сербской «Црвене Звезде» предстоит сыграть сразу два матча Лиги чемпионов в Милане - сперва против «Интера», этот матч состоится первого октября, а затем, уже в декабре, против «Милана». И оба матча команде придётся провести без своих ярких болельщиков - как выяснилось, им запрещён доступ на стадион «Сан-Сиро», так решили городские власти «Милана».

- Итальянская полиция запретила доступ и присутствие наших болельщиков на трибуны «Сан-Сиро». «Црвена Звезда» просит болельщиков смириться с таким решением, которое касается не только болельщиков и Сербии, но и сербов из других стран. Мы не можем повлиять на это решение и остаётся только смириться с ним, - пояснила пресс-служба клуба.