​Адриано хочет организовать свой прощальный матч между «Фламенго» и «Интером»

Спустя восемь лет после фактического окончания карьеры бразилец Адриано задумал провести свой прощальный матч и сейчас пытается уговорить руководство «Интера» на такую инициативу - возможно, в декабре. Он, напомнил, выступал в составе «Интера» в лучшие годы своей карьеры.

Оппонентом «Интера» выступит в данном контексте бразильский «Фламенго», а матч, по замыслу 42-летнего Адриано, состоится на знаменитом стадионе «Маракана». Ориентировочная дата - 15 сентября. Адриано сыграет по тайму за каждый из клубов.

- Мне нужен этот матч, несмотря на то, что я закончил карьеру несколько лет тому назад, - цитирует слова игрока Globo Esporte.