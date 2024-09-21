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Чемпионат Италии. Серия А

​Адриано хочет организовать свой прощальный матч между «Фламенго» и «Интером»

21 Сентября 2024 • 20:58 Комментировать

Спустя восемь лет после фактического окончания карьеры бразилец Адриано задумал провести свой прощальный матч и сейчас пытается уговорить руководство «Интера» на такую инициативу - возможно, в декабре. Он, напомнил, выступал в составе «Интера» в лучшие годы своей карьеры.

Оппонентом «Интера» выступит в данном контексте бразильский «Фламенго», а матч, по замыслу 42-летнего Адриано, состоится на знаменитом стадионе «Маракана». Ориентировочная дата - 15 сентября. Адриано сыграет по тайму за каждый из клубов.

- Мне нужен этот матч, несмотря на то, что я закончил карьеру несколько лет тому назад, - цитирует слова игрока Globo Esporte.


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