В центральном матче пятого тура Серии А встретились зачастивший с нулевыми ничьими «Ювентус» и выигравший три матча подряд «Наполи».

Что ударов в створ, что остроты сегодня было минимум. В середине первого тайма Скотт Мактоминай совершил рывок по центру и из-за пределов штрафной площади плотно пробил в правый угол ворот, голкипер парировал. Маттео Политано с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ромелу Лукаку не смог головой коснуться мяча, но мяч и без этого шёл в левый угол ворот, голкипер успел среагировать и в прыжке перевёл его на угловой.

Во втором тайме Политано совершил проход по правому флангу, сместился в центр и от линии штрафной площади пробил в левый угол ворот, а мяч пролетел над перекладиной. Андреа Камбьясо отыгрался с Тёном Копмейнерсом и с левой половины поля пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

В третий раз подряд «Ювентус» сыграл по нулям и идет четвертым с 9 очками в активе. У соперника на один балл больше. Как говорил Вадим Евсеев пять лет назад после 0:0 с «Оренбургом»: «У нас футбол заключается в забитии голов, что ли?».