​Костакурта: «В «Милане» нет игроков, готовых умирать на поле для победы»

Бывший футболист итальянского «Милана» Алессандро Костакурта, всю карьеру проведший именно в этом клубе и хорошо понимающем смысл футбольной чести, высказался по поводу проблем клуба. Он считает, что они во многом связаны с отсутствием на поле игроков, которые готовы сделать на поле всё ради победы - в том числе и умереть.

- Публика привыкла видеть в «Милане» игроков, готовых умереть на поле за команду. А таких в сегодняшнем «Милане» уже нет. Потому сейчас «Милан» так часто освистывают, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.

В воскресенье «Милану» предстоит принципиальный поединок с «Интером».