«Ювентус» и «Наполи» назвали составы на матч Серии А

Сегодня, 21 сентября, «Ювентус» примет у себя дома «Наполи» в рамках пятого тура итальянской Серии А.

Пресс-службы команд опубликовали информация о том, кто из футболистов с первых минут выйдет на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Ювентуса»: Де Грегорио (вр), Савола, Калюлю, Бремер, Камбьясо, Локателли, Маккенни, Гонсалес, Копмейнерс, Йылдыз, Влахович.

Стартовый состав «Наполи»: Мерет (вр), ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Политано, Замбо-Ангисса, Лоботка, Мактоминай, Оливера, Кварацхелия, Лукаку.

Начало матча между «Ювентусом» и «Наполи» запланировано на 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.