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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Наполи» назвали составы на матч Серии А

21 Сентября 2024 • 18:18 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
1 2.25 X 3.25 2 3.55
Через 0 ч. 6 мин.

Сегодня, 21 сентября, «Ювентус» примет у себя дома «Наполи» в рамках пятого тура итальянской Серии А.

Пресс-службы команд опубликовали информация о том, кто из футболистов с первых минут выйдет на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Ювентуса»: Де Грегорио (вр), Савола, Калюлю, Бремер, Камбьясо, Локателли, Маккенни, Гонсалес, Копмейнерс, Йылдыз, Влахович.

Стартовый состав «Наполи»: Мерет (вр), ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Политано, Замбо-Ангисса, Лоботка, Мактоминай, Оливера, Кварацхелия, Лукаку.

Начало матча между «Ювентусом» и «Наполи» запланировано на 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
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