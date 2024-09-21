«Венеция» больше не последняя после победы над «Дженоа»

Худшая команда старта сезона Серии А, «Венеция», в пятом туре чемпионата Италии принимала «Дженоа». Гости удивили пассивностью в атаке и нанесли всего два удара по воротам.

На 11-й минуте первый момент у Гаэтано Ористанио, парировано. Джанлука Бузио выиграл воздух, но все же неточно угрожал воротам. Он же получил по ногам в штрафной на 55-й минуте - пенальти. Йоэль Похьянпало наносил удар с точки, но вратарь среагировал и выручил. Спустя пять минут кипер «Дженоа» стал соавтором гола соперника, мог гораздо лучше сыграть в моменте с дальним выстрелом Бузио - 1:0. На 85-й минуте исправился с Похьянпало, направив мяч в сетку с игры.

2:0, «Венеция» делит 12-е место, покинув зону вылета. У соперника только на очко больше.