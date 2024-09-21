«Венеция» больше не последняя после победы над «Дженоа»

Худшая команда старта сезона Серии А, «Венеция», в пятом туре чемпионата Италии принимала «Дженоа». Гости удивили пассивностью в атаке и нанесли всего два удара по воротам.
На 11-й минуте первый момент у Гаэтано Ористанио, парировано. Джанлука Бузио выиграл воздух, но все же неточно угрожал воротам. Он же получил по ногам в штрафной на 55-й минуте - пенальти. Йоэль Похьянпало наносил удар с точки, но вратарь среагировал и выручил. Спустя пять минут кипер «Дженоа» стал соавтором гола соперника, мог гораздо лучше сыграть в моменте с дальним выстрелом Бузио - 1:0. На 85-й минуте исправился с Похьянпало, направив мяч в сетку с игры.
2:0, «Венеция» делит 12-е место, покинув зону вылета. У соперника только на очко больше.
Протокол игры
|(1:0) Бузио Джанлука63'
|(2:0) Похьянпало Йоэль85'
Йоронен Ессе•Кандела Антонио•Свобода Михаэль• 72'Идзес Джей•Дзампано Франческо•Эллертссон Микаэль-Эгиль79' (Думбия Исса (79') •Андерсен Магнус II•Бузио Джанлука89' (Чрнигой Домен (89') •Хапс Ридгесиано79' (Сверко Марин (79') •Ористанио Гаэтано68' (Йебоа Джон (68') • 88'Похьянпало Йоэль89' (Гюткьяр Кристиан (89')
Голлини Пьерлуиджи•Де Винтер Кони• 30'Бани Маттиа• 57'Васкес Хоан•Сабелли Стефано59' (Дзаноли Алессандро (59') •Малиновский Руслан50' (Пинамонти Андреа (50') • 62'Бадель Милан•Френдруп Мортен80' (Торсбю Мортен (80') •Кариколь Аарон•Экубан Калеб80' (Эхатор Джефф (80') •Оливейра Витор
21 сентября. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".
Бан пользователя