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Довбик обратился к фанатам «Ромы»

21 Сентября 2024 • 07:42 Комментировать

Новичок «Ромы», украинский центрфорвард Артём Довбик обратился к болельщикам римского клуба после неудачного начала сезона. Он принял участие в ужине с группой фанатов команды.

«Рад видеть всех вас. Спасибо за поддержку. Сейчас у команды не самый лучший период. Но мы еще хорошо проведем время вместе», - передает слова нападающего Forza Roma.

После четырех сыгранных туров «волки» находятся лишь на 16-й строчке в турнирной таблице Серии А. На днях с поста главного тренера команды был уволен Даниэле де России.

В следующем поединке римский коллектив померяется силами с «Удинезе». Встреча состоится в воскресенье, 22 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Артём Довбик
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