Мотта нашёл нового нападающего в «Ювентус»

Нападающий сборной Канады и французского «Лилля» Джонатан Дэвид может перебраться в итальянский чемпионат. Об этом информируют журналисты Calciomercato.

Согласно сведениям источника, в переходе нападающего заинтересован туринский «Ювентус». В подписании канадца лично заинтересован новый наставник «старой синьоры» Тьяго Мотта. Кандидатуру Дэвида также поддерживает спортивный директор Кристиано Джунтоли.

Джонатан выступает за «Лилль» с лета 2020 года. В новом сезоне чемпионата Франции 24-летний нападающий сыграл четыре встречи, в которых отметился одним голом. Трудовой договор игрока рассчитан до середины следующего года.