Спортивный директор «Наполи»: «Аренда Осимхена в «Галатасарай» была идеальным решением»

Джованни Манна, занимающий должность спортивного директора «Наполи», высказался о переходе Виктора Осимхена в «Галатасарай».

Нападающий оставался в расположении неаполитанцев до конца лета, надеясь перебраться в один из топ-клубов ведущих европейских лиг. Прямо перед закрытием летнего трансферного окна нигерийца пытался подписать «Челси», однако договориться с игроком «синие» не смогли.

«Переговоры с «Галатасараем» начались сразу после завершения трансферного периода в Италии. В тот момент это решение было идеальным для всех сторон, хоть изначально мы и планировали продать Виктора, а не отдавать в аренду», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Манны.