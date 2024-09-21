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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Наполи»: «Аренда Осимхена в «Галатасарай» была идеальным решением»

21 Сентября 2024 • 05:36 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
1 2.25 X 3.25 2 3.55
Через 12 ч. 36 мин.

Джованни Манна, занимающий должность спортивного директора «Наполи», высказался о переходе Виктора Осимхена в «Галатасарай».

Нападающий оставался в расположении неаполитанцев до конца лета, надеясь перебраться в один из топ-клубов ведущих европейских лиг. Прямо перед закрытием летнего трансферного окна нигерийца пытался подписать «Челси», однако договориться с игроком «синие» не смогли.

«Переговоры с «Галатасараем» начались сразу после завершения трансферного периода в Италии. В тот момент это решение было идеальным для всех сторон, хоть изначально мы и планировали продать Виктора, а не отдавать в аренду», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Манны.

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