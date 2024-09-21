«Интер» установит рекорд миланского дерби, если снова обыграет «Милан»

В воскресенье «Интер» попробует продлить свою победную серию в дерби с «Миланом».

«Нерадзурри» взяли верх в последних шести поединках с «россонери». Последний матч команд, прошедший в апреле, завершился победой коллектива Симоне Индзаги со счётом 2:1 – в тот день «Интер» обеспечил себе скудетто. В первом же круге прошлого розыгрыша Серии А будущие чемпионы и вовсе разгромили принципиального соперника 5:1.

22 сентября состоится первая встреча миланских грандов в новой кампании. Как отмечает Football Italia, «Интер» установит рекорд противостояния, если вновь выиграет – ранее ни одна из сторон не добивалась успеха в семи дерби подряд.