​Балотелли вспомнил свой дебют за «Милан»

Марио Балотелли уже давно не вхож в лучшие клубы Европы, а посему предаётся воспоминаниям. В этот раз он решил вспомнить свой дебют за «Милан», который имел место третьего февраля 2013 года. Тогда Марио забил в ворота «Удинезе» два мяча - начало, как говорится, было за здравие.

- Первый матч оказался странным. Я не должен был выходить на поле с первой минуты, но Паццини стало плохо. А я рассчитывал только на второй тайм. Но всё равно удался хороший дебют, - цитирует слова Балотелли pianetamilan.it.

Балотелли выступал за «Милан» дважды, второй раз это было в сезоне 2015/2016, но уже на правах аренды.