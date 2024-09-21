Балотелли рассказал, где хочет продолжить карьеру

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли продолжает искать новый клуб.

34-летний футболист стал свободным агентом в июле, когда покинул турецкий «Адана Демирспор». В недавнем интервью нападающий признался, что отклонил ряд предложений от зарубежных клубов, так как мечтает вернуться в Серию А.

«Я определённо хотел бы снова оказаться в Серии А – именно поэтому сейчас я дома, в Италии. У меня было достаточно предложений из-за рубежа, но я притормозил с этим, потому что сохраняю надежду. Конечно, если варианты в Серии А так и не возникнут, я сделаю другой выбор», – поведал в беседе с DAZN Балотелли.