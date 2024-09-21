Пиоли начал с крупной победы работу в «Аль-Насре»

Итальянский специалист Стефано Пиоли начал работу в «Аль-Насре» с крупной победы - его команда забила три безответных мяча «Аль-Иттифаку», который тренирует Стивен Джеррард. Первый гол команды в прошедшем матче забил, конечно же, Криштиану Роналду. Затем отличился доморощенный футболист Салем Аль-Найди, а точку в матче поставил другой хорошо знакомый по европейскому футболу игрок - Талиска.

Напомним, что до работы в Саудовской Аравии Стефано Пиоли пять лет тренировал «Милан», который он сумел привести к чемпионскому титулу в 2022 году. До Саудовской Аравии он работал исключительно в Италии.