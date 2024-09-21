«Лебедь, рак и щука» - в «Милане» нет согласия по поводу сменщика Фонсеки

Авторитетный итальянский журналист Николо Скира считает, что в руководстве «Милана» нет ясности по поводу того, кому следует заменить проваливающегося португальского наставника клуба Паулу Фонсеку. По его словам, главные действующие лица имеют разное видение на эту фигуру:

- Поражение в дерби на 99,9 процентов означает отставку Фонсеки. Ибрагимович хочет Игора Тудора, Джеффри Монкада хочет Маурицио Сарри, Джорджо Фурлани хочет Аллегри. Но Ибрагимович против Аллегри, у него плохие отношения с ним, - цитирует слова Скиры pianetamilan.it.

Матч между «Миланом» и «Интером» состоится в воскресенье, 22 сентября. В предыдущем матче Серии А «Милан» обыграл «Венецию».