«Ювентус» – «Наполи»: Вероятные стартовые составы на большой матч чемпионата Италии

В матче пятого тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» сыграет дома против «Наполи». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд на эту встречу.

«Ювентус»: ди Грегорио, Камбьясо, Бремер, Гатти, Калюлю, Локателли, Маккенни, Йылдыз, Копмейнерс, Николас Гонсалес, Влахович.

«Наполи»: Мерет, Оливера, Буонджорно, Ррахмани, ди Лоренцо, Маццокки, Лоботка, Замбо-Ангисса, Кварацхелия, Политано, Лукаку.

В стане «старой синьоры» травмированы нападающие Франсишку Консейсау и Аркадиуш Милик. За четыре тура чемпионата «Ювентус» набрал восемь очков, «Наполи» – девять.

В предыдущем туре Серии A «Ювентус» сыграл вничью с «Эмполи» (0:0), а «Наполи» разгромил «Кальяри» (4:0). Позже «бьянконери» выиграли в Лиге чемпионов у ПСВ со счётом 3:1.

Матч чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи» пройдёт сегодня, 21 сентября, в Турине на «Альянц Стэдиум». Начало – в 19:00 мск. За прямой текстовой трансляцией можно будет наблюдать здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов