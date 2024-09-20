«Торино» в большинстве переиграл «Верону» и возглавил Серию А

Во втором матче пятого тура Серии А «Верона» принимала «Торино». В конце первой дюжины минут команды обменялись голевыми уколами - Антони Санабрия открыл счёт, а Григорис Кастанос тут же сравнял ударом с рикошетом - 1:1. На 21-й минуте Санабрия получил локтем по голове в штрафной - это пенальти и удаление Павла Давидовича. Антонио с 11-метровой отметки пробил в штангу. Но важный гол довольно быстро забил Дуван Сапата, отлично сыграв головой, - 1:2. На 79-й минуте после ошибки Диего Копполы Че Адамс из-за штрафной направил мяч в сетку - 1:3. Даниэль Москера был точен в компенсированное время, но уже поздно - 2:3.

«Торино» с 11 очками становится новым лидером чемпионата Италии. У соперника шесть баллов и восьмая позиция.