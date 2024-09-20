«Торино» в большинстве переиграл «Верону» и возглавил Серию А

Во втором матче пятого тура Серии А «Верона» принимала «Торино». В конце первой дюжины минут команды обменялись голевыми уколами - Антони Санабрия открыл счёт, а Григорис Кастанос тут же сравнял ударом с рикошетом - 1:1. На 21-й минуте Санабрия получил локтем по голове в штрафной - это пенальти и удаление Павла Давидовича. Антонио с 11-метровой отметки пробил в штангу. Но важный гол довольно быстро забил Дуван Сапата, отлично сыграв головой, - 1:2. На 79-й минуте после ошибки Диего Копполы Че Адамс из-за штрафной направил мяч в сетку - 1:3. Даниэль Москера был точен в компенсированное время, но уже поздно - 2:3.
«Торино» с 11 очками становится новым лидером чемпионата Италии. У соперника шесть баллов и восьмая позиция.
Протокол игры
|10'Санабрия Антонио (0:1)
|(1:1) Кастанос Григорис12'
|33'Сапата Дуван (1:2)
|79'Адамс Че (1:3)
|(2:3) Москера Даниэль90'
Монтипо Лоренцо•Давидович Павел• 21'Коппола Диего• 18'Маньяни Джанджакомо•Тчатчуа Джексон87' (Ламбурд Матис (87') •Лазович Дарко46' (Данилюк Флавиус (46') •Белахяне Реда•Силва Даниэл•Кастанос Григорис 58'68' (Ливраменто Дейлон (68') • 90'Сарр Амин27' (Фресе Мартин (27') •Тенгстедт Каспер68' (Москера Даниэль (68')
Милинкович-Савич Ваня•Валюкевич Себастьян82' (Дембеле Али (82') •Марипан Гильермо•Масина Адам•Лазаро Валентино•Тамез Адриен67' (Гинейтис Гвидас (67') •Риччи Самуэле90' (Нжие Алию (90') •Илич Иван67' (Адамс Че (67') •Соса Борна•Санабрия Антонио67' (Линетти Кароль (67') •Сапата Дуван
20 сентября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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