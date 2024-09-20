Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» ворвался в группу лидеров после победы над «Кальяри»

20 Сентября 2024 • 21:25 Комментировать
Кальяри
0:2
Эмполи

В стартовом матче пятого тура «Кальяри» пытался покинуть зону вылета в домашнем матче против никому ещё не проигрывавшего «Эмполи». Нельзя сказать, что кто-то доминировал на поле, но лучше свои моменты реализовали гости.

На 33-й минуте Лоренцо Коломбо открыл счет ударом левой ногой. А сразу после перерыва Себастьяно Эспозито со второго удара смог заставить голкипера капитулировать - 0:2.

«Эмполи» с девятью очками настиг «Наполи» на втором месте. Соперник также делит вторую строчку, но с конца.

Протокол игры  
Кальяри0:2Эмполи
  33'Коломбо Лоренцо (0:1)
  49'Эспозито Себастьяно (0:2)
Скуффет СимонеДзаппа ГабриэлеМина ЙерриЛуперто СебастьяноЦортеа НадирМарин Рэзван 71' (Гаэтано Джанлука ( 71') Макумбу Антуан 46' (Паволетти Леонардо ( 46'  81') Дейола АлессандроАуджелло Томмазо 60' (Виола Николас ( 60') Лувумбу Зито 60' (Дентелло Пауло ( 60') Пикколи Роберто 76' (Лападула Джанлука ( 76')
Запасные: Паломино ХосеОберт АдамАдопо НдариМутандва КингстонШерри АленЯнкто ЯкубВетеска МатеушЧоччи ДжузеппеФеличи Маттиа
Васкес ДэвисГогличидзе СабаИсмайли АрдианВити МаттиаГьяси Эммануэль  64' 90' (Пеллегри Пьетро ( 90') Анджорин Фаустино 58' (Хаас Николас ( 58') Грасси Альберто 73' (Какаче Либерато ( 73') Пеццелла ДжузеппеЭспозито Себастьяно 90' (Де Шильо Маттиа ( 90') Коломбо Лоренцо  12' 73' (Сольбаккен Ола ( 73') Хендерсон Лиам
Запасные: Сегетти ЯкопоБранколлини ФедерикоКонате ИсмаэльМариануччи ЛукаСамбья СаломонЭконг ЭммануэльLorenzo Tosto
20 сентября. Стадион "Сардиния Арена".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Кальяри

Новости по матчу

19 Сентября
16:36
Актуальный прогноз и ставка на матч Кальяри – Эмполи чемпионата Италии – 20 сентября 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» принял решение по Максименко Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря Гвардиола сообщил плохую новость о де Брёйне после матча Лиги чемпионов Бомбардирский рекорд Роналду в Лиге чемпионов под угрозой: кто может его побить в новом сезоне Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов – это не «Реал» Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Компани дал комментарий после победы «Баварии» со счётом 9:2 По заветам Дзюбы: «Акрон» щёлкнул «Факел» и шагнул в плей-офф Кубка России Агуэро высказался о возможном возвращении Месси в Европу
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов
Спортивные новости
Тищенко раскрыл, на кого поставил бы в поединке Джошуа — Дюбуа Олимпийский чемпион рассказал, чем может заинтересовать бой между Джошуа и Дюбуа СКА разобрался с «Сочи» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб Рыбин объяснил провальный старт сезона для «Металлурга» Рыбин: Кузьмину можно только здоровья пожелать, выглядит это страшно Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Кальяри Кальяри
Эмполи Эмполи
0
2
2.18 3.35 3.25
Видео
Перерыв
Верона Верона
Торино Торино
1
2
2.80 3.35 2.42
Видео
21.09.24 в 16:00
Венеция Венеция
Дженоа Дженоа
3.15 3.25 2.24
Видео
21.09.24 в 19:00
Ювентус Ювентус
Наполи Наполи
1.95 3.45 3.75
Видео
21.09.24 в 21:45
Лечче Лечче
Парма Парма
2.24 3.35 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Сентября
22:31 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Наполи» рассказал, как был подписан Мактоминай
21:25 · Италия. Серия А
«Эмполи» ворвался в группу лидеров после победы над «Кальяри»
18:10 · Италия. Серия А
Мотта рассказал о целях «Ювентуса»
17:59 · Англия. Премьер-лига
Холанн мог перейти в «Ювентус» - воспоминания экс-директора клуба
17:22 · Италия. Серия А
Матерацци надеется, что Мальдини никогда не вернётся в «Милан»
16:18 · Италия. Серия А
Наставник «Ювентуса» поддержал Влаховича
15:36 · Италия. Серия А
Мотта связался с де Росси после увольнения
13:07 · Италия. Серия А
​Аллегри сразу отказал «Роме» - он ждёт миланское дерби
12:58 · Италия. Серия А
Миранчук ответил, обижен ли на тренера «Аталанты» Гасперини из-за финала Лиги Европы
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» всё ещё сохраняет интерес к полузащитнику «Аталанты»
19 Сентября
18:57 · Италия. Серия А
Бывший президент «Ювентуса» хотел бы видеть Кварацхелию в составе «черно-белых»
17:45 · Италия. Серия А
Итальянским топ-клубам интересен бомбардир «Лилля»
17:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отрицает, что пытался подписать в «Манчестер Сити» Бастони
15:41 · Италия. Серия А
Меньян и Калабрия смогут сыграть с «Интером»
14:48 · Италия. Серия А
Капелло упрекнул Ибрагимовича, оценивая «Милан»
13:45 · Италия. Серия А
Мойес может возглавить «Милан»
12:54 · Италия. Серия А
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» предложен «Милану»
10:41 · Англия. Премьер-лига
Томиясу интересен трём итальянским топ-клубам
09:50 · Италия. Серия А
Дибала отреагировал на отставку де Росси
08:28 · Италия. Серия А
Ибрагимович начал переговоры с новым тренером для «Милана» 2
02:14 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола пояснил, почему не хочет работать в Италии 2
18 Сентября
22:21 · Италия. Серия А
​Тухель также входит в список претендентов на «Милан»
21:34 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ромы»: «Категорически не понимаю уход де Росси из клуба» эксклюзив
21:25 · Италия. Серия А
Сарри тоже ждёт сообщение от «Милана»
20:00 · Италия. Серия А
Юрич возглавил «Рому» 1 официально
Все новости
Рекомендуем