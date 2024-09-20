«Эмполи» ворвался в группу лидеров после победы над «Кальяри»

В стартовом матче пятого тура «Кальяри» пытался покинуть зону вылета в домашнем матче против никому ещё не проигрывавшего «Эмполи». Нельзя сказать, что кто-то доминировал на поле, но лучше свои моменты реализовали гости.
На 33-й минуте Лоренцо Коломбо открыл счет ударом левой ногой. А сразу после перерыва Себастьяно Эспозито со второго удара смог заставить голкипера капитулировать - 0:2.
«Эмполи» с девятью очками настиг «Наполи» на втором месте. Соперник также делит вторую строчку, но с конца.
Протокол игры
|33'Коломбо Лоренцо (0:1)
|49'Эспозито Себастьяно (0:2)
Скуффет Симоне•Дзаппа Габриэле•Мина Йерри•Луперто Себастьяно•Цортеа Надир•Марин Рэзван71' (Гаэтано Джанлука (71') •Макумбу Антуан46' (Паволетти Леонардо (46') • 81'Дейола Алессандро•Ауджелло Томмазо60' (Виола Николас (60') •Лувумбу Зито60' (Дентелло Пауло (60') •Пикколи Роберто76' (Лападула Джанлука (76')
Васкес Дэвис•Гогличидзе Саба•Исмайли Ардиан•Вити Маттиа•Гьяси Эммануэль 64'90' (Пеллегри Пьетро (90') •Анджорин Фаустино58' (Хаас Николас (58') •Грасси Альберто73' (Какаче Либерато (73') •Пеццелла Джузеппе•Эспозито Себастьяно90' (Де Шильо Маттиа (90') •Коломбо Лоренцо 12'73' (Сольбаккен Ола (73') •Хендерсон Лиам
20 сентября. Стадион "Сардиния Арена".
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