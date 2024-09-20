«Эмполи» ворвался в группу лидеров после победы над «Кальяри»

В стартовом матче пятого тура «Кальяри» пытался покинуть зону вылета в домашнем матче против никому ещё не проигрывавшего «Эмполи». Нельзя сказать, что кто-то доминировал на поле, но лучше свои моменты реализовали гости.

На 33-й минуте Лоренцо Коломбо открыл счет ударом левой ногой. А сразу после перерыва Себастьяно Эспозито со второго удара смог заставить голкипера капитулировать - 0:2.

«Эмполи» с девятью очками настиг «Наполи» на втором месте. Соперник также делит вторую строчку, но с конца.