Мотта рассказал о целях «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта рассказал о целях своей команды на ближайший сезон.

Мотта не стал говорить о конкретных задачах и честно признался, что старается идти от игры к игре.

«У меня нет листка бумаги, где было бы сказано, что мы должны выиграть. Я стараюсь об этом не думать. Я думаю о сегодняшнем дне. Мы хорошо поработали на тренировке. Сегодня я останусь в тренировочном центре и подготовлю ещё некоторый материал для завтрашнего матча. Вечером меня ждёт моя семья. Сейчас я счастлив, ведь я делаю всё, что в моих силах», - приводит слова Мотты Football Italia.

В активе у «Ювентуса» 8 баллов. Завтра команде предстоит сыграть против «Наполи». У соперников из Неаполя в копилке уже 9 очков.