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Матерацци надеется, что Мальдини никогда не вернётся в «Милан»

20 Сентября 2024 • 17:22 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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22.09 21:45

Бывший футболист «Интера» Марко Матерацци выразил надежду, что легенда «Милана» Паоло Мальдини никогда не вернется в клуб. К такой реакции итальянца подтолкнули недавние слова советника «красно-черных» Златана Ибрагимовича, который заявил, что является «боссом» в «Милане».

«Вообще никакого впечатления. Скажем так, эти слова - часть его характера. Единственное, что я могу сказать как болельщик «Интера» – я надеюсь, что Паоло Мальдини никогда не вернется в клуб», - сообщил выбший футболист в интервью для Football Italia.

Напомним, что Паоло Мальдини являлся техническим директором «Милана» с 2019 по 2023 год, пока не был уволен владельцем Джерри Кардинале из-за внутренних разногласий. На тот момент Ибрагимович завершал карьеру футболиста, а спустя полгода был принят в команду на одну из руководящих должностей. 

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