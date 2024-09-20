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Чемпионат Италии. Серия А

Наставник «Ювентуса» поддержал Влаховича

20 Сентября 2024 • 16:18 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
1 2.20 X 3.25 2 3.40
21.09 19:00

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался об игре Душана Влаховича.

Нападающий сборной Сербии в этом сезоне играет почти без замен. Забить при этом Влаховичу удалось только в игре с «Вероной». Форвард оформил дубль.

Несмотря на скромную результативность, наставник «Ювентуса» Тьяго Мотта высказал слова поддержки в адрес футболиста.

«Душан чувствует себя очень хорошо. Мы разговариваем каждый день. Он улыбается, у него хороший настрой. Он отлично сыграл в последней игре. Был активен в нападении и отработал качественно обороне. Я доволен тем, что он делает, и он должен продолжать в том же духе», -  приводит слова Мотты Football Italia.

Ранее мы писали о том, что Мотта связался с де Росси после увольнения коллеги.

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