Мотта связался с де Росси после увольнения

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта отреагировал на решение «Ромы» уволить главного тренера Даниэле де Росси.

Мотта признался, что его удивило такое решение. После этого он связался с бывшим партнером по сборной Италии, но о чём был разговор, тренер «черно-белых» раскрывать не стал.

«Да, это решение действительно удивило меня. Я написал ему, но, конечно, это останется конфиденциальным», - приводит слова Мотты Football Italia.

На старте сезона «Рома» сыграла четыре раза с ничейным результатом. В том числе были зафиксированы нули в матче с «Ювентусом». Новым главным тренером римского клуба стал Иван Юрич.