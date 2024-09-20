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​Аллегри сразу отказал «Роме» - он ждёт миланское дерби

20 Сентября 2024 • 13:07 Комментировать

Хотя ранее сообщалось, что переговоров между «Ромой» и Массимилиано Аллегри не было, это не значит, что попыток инициировать переговоры также не было - наоборот, они были. Клуб обращался к Максу после увольнения Даниэле де Росси, но тот сразу же ответил «нет, спасибо» - и переговоры, таким образом, даже не стартовали.

По информации derbyderbyderby.it, сейчас Макс Аллегри с нетерпением ждёт воскресенье, когда «Милан» сыграет свой очередной матч против «Интера», и, очень возможно, провалит его с треском, что станет концом карьеры Паулу Фонсеки у руля клуба.

Аллегри, уточняет источник, главный претендент на это место в случае неудачи Фонсеки.


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Рома Милан Массимилиано Аллегри ещё теги
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