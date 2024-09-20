Миранчук ответил, обижен ли на тренера «Аталанты» Гасперини из-за финала Лиги Европы

Бывший атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не вышел на поле в финале Лиги Европы, когда бергамаски разгромили «Байер» со счётом 3:0. Миранчук все 90 минут провёл на скамейке запасных. Российский футболист ответил на вопрос, обижен ли он на тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини.

«Нет. Это журналисты любят раздувать. Обиды никакой нет. Спустя какое-то время я узнал этого человека, понимал его мысли. Поэтому его решения меня не удивляли. Я был к этому готов», - цитирует Миранчука Sport24.

Напомним, что в летнее трансферное окно Алексей Миранчук перебрался в «Атланта Юнайтед». На днях россиянин забил свой первый гол в МЛС.