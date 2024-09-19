Бывший президент «Ювентуса» хотел бы видеть Кварацхелию в составе «черно-белых»

Экс-президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи признался, что хочет увидеть полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию в форме туринского клуба.

Коболли отмечает, что грузинский вингер способен делать «экстраординарные вещи». Также бывший руководитель итальянского клуба хотел бы, чтобы известный форвард Ромелу Лукаку перешел в «Ювентус».

«Я бы точно хотел видеть в составе «Ювентуса» Кварацхелию! Он мне очень нравится, и он мог бы делать экстраординарные вещи для «Ювентуса». Кроме того, команде бы точно помог Лукаку. Неслучайно Конте попросил его подписать любой ценой. Бремеру, Гатти и Данило придется работать сверхурочно, чтобы удержать их обоих на расстоянии», - заявил экс-президент, выступая на Radio Punto Nuovo.