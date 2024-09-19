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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянским топ-клубам интересен бомбардир «Лилля»

19 Сентября 2024 • 17:45 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
1 2.20 X 3.25 2 3.40
21.09 19:00

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид этим летом может сменить клубную прописку. Форвард привлек внимание итальянских грандов.

Этим летом контракт у Дэвида закончится, а он является одним из лучших бомбардиров лиги. За два последних сезона в чемпионате на его счету 51 (43+8) результативный балл. За это время Дэвид принял участие в 71-м матче.

Как сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на английское издание Caughtoffside, форвард интересен «Ювентусу», «Наполи» и «Интеру».

При этом в итальянских СМИ пишут о том, что клуб из Турнира может пойти на сделку уже зимой. Из-за травм Аркадиуша Милика и Франсишку Консейсау, а также с учетом неудачной игры Душана Влаховича «старая синьора» не выглядит убедительной в атаке. Уже на старте сезона «Ювентус» дважды терял очки, когда команда так и не смогла забить в ворота «Эмполи» и «Ромы».

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Ювентус Лилль Джонатан Дэвид ещё теги

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ЮВЕНТУС НАПОЛИ
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