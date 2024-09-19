Итальянским топ-клубам интересен бомбардир «Лилля»

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид этим летом может сменить клубную прописку. Форвард привлек внимание итальянских грандов.

Этим летом контракт у Дэвида закончится, а он является одним из лучших бомбардиров лиги. За два последних сезона в чемпионате на его счету 51 (43+8) результативный балл. За это время Дэвид принял участие в 71-м матче.

Как сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на английское издание Caughtoffside, форвард интересен «Ювентусу», «Наполи» и «Интеру».

При этом в итальянских СМИ пишут о том, что клуб из Турнира может пойти на сделку уже зимой. Из-за травм Аркадиуша Милика и Франсишку Консейсау, а также с учетом неудачной игры Душана Влаховича «старая синьора» не выглядит убедительной в атаке. Уже на старте сезона «Ювентус» дважды терял очки, когда команда так и не смогла забить в ворота «Эмполи» и «Ромы».