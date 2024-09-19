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Чемпионат Италии. Серия А

Меньян и Калабрия смогут сыграть с «Интером»

19 Сентября 2024 • 15:41 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
22.09 21:45

Травмы игроков «Милана» Майка Меньяна и Давиде Калабрии после матча с «Ливерпулем» оказались несерьезными. Футболисты смогут принять участие в дерби против «Интера» в рамках пятого тура итальянской Серии А, который пройдет в ближайшее воскресенье. Об этом сообщает Sky Sport.

Состояние футболистов оценивалось постоянно и были сомнения, смогут ли игроки помочь команде против принципиального соперника, который располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Однако сегодня утром вратарь и защитник уже тренировались в общей группе, что свидетельствует об их готовности вернуться в строй уже к следующей игре.

Напомним, что в настоящий момент «Милан» располагается на 10-й строчке в чемпионате Италии, одержав лишь одну победу в четырех играх.

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