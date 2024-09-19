Капелло упрекнул Ибрагимовича, оценивая «Милан»

Известный тренер Фабио Капелло отреагировал на слова Златана Ибрагимовича, работающего в руководстве «Милана». Несколько дней назад швед заявил, что он является боссом в миланском клубе.

«Я слышал «босса» по телевизору. Он говорит, что он главный, верно? Так что он тоже должен разделять ответственность. Никто из этой полузащиты не был в составе, который выигрывал скудетто. Для побед «Милану» нужно улучшать базу. Где плеймейкер? А Мората не заменит Жиру, потому что он не «девятка», которая играет на острие в штрафной», - цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.

В пяти матчах сезона 2024/2025 «Милан» добился одной победы при двух ничьих и двух поражениях.