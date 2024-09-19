Мойес может возглавить «Милан»

Дэвид Мойес может заменить Паулу Фонсеку на тренерском мостике в «Милане». Такой вариант для итальянской команды предложили агенты шотландского специалиста. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как стало известно, после неудачной игры с «Ливерпулем» руководство «Милана» озадачилось поиском нового главного тренера. Сообщается, что окончательное решение об увольнении Паулу Фонсеки еще не принято, но чтобы вернуть доверие советника «красно-черных» Златана Ибрагимовича и владельца клуба Джерри Кардинале, португальцу необходимо одержать победу в ближайшем дерби против миланского «Интера». Ранее стало известно, что Стефано Пиоли, возглавлявший «россонерри» в прошлом сезоне, подписал контракт с «Аль-Насром», что делает расставание с Фонсекой проще из-за обнуления финансовых обязательств перед итальянским специалистом, которые действовали до конца текущего сезона по условиям контракта.

Стоит отметить, что на данный момент Дэвид Мойес не является фаворитом для «Милана», который в первую очередь изучает возможность приглашения других кандидатов. В числе первых называются имена Маурисио Сарри, Массимилиано Аллегри и Эдина Терзича.