Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» предложен «Милану»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес может поработать за пределами туманного Альбиона. Об этом рапортуют журналисты Football-Italia.

Согласно сведениям источника, агенты предложили услуги 61-летнего шотландского специалиста «Милану». Итальянский гранд может отправить в отставку португальца Паулу Фонсеку, если команда неудачно выступит в дерби с «Интером».

Мойес сейчас находится без работы. Последним клубом шотландца был лондонский «Вест Хэм».

«Милан» занимает лишь десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала пять баллов после четырех туров.