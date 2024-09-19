Дибала отреагировал на отставку де Росси

Аргентинский нападающий Пауло Дибала, выступающий за «Рому», отреагировал на отставку итальянского специалиста Даниэле де России с поста главного тренера римского коллектива.

«Часто футбол бывает несправедлив», - написал футболист в своих социальных сетях.

Напомним, что об уходе де Росси с поста главного тренера римского клуба было объявлено в среду, 18 сентября. 41-летний специалист тренировал «волков» с января нынешнего года.

«Рома» неудачно стартовала в новом розыгрыше итальянской Серии А. Римская команда набрала всего три балла в четырех турах. «Волки» занимают лишь 16-е место в турнирной таблице чемпионата страны.