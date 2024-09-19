Ибрагимович начал переговоры с новым тренером для «Милана»

Бывший шведский форвард Златан Ибрагимович, который работает советником в «Милане», начал переговоры с новым тренером для команды. Об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Патрик Бергер.

Согласно сведениям источника, скандинав вступил в переговоры с бывшим наставником дортмундской «Боруссии» Эдином Терзичем. Кандидатура этого специалиста считается приоритетной для «россонери». В настоящий момент пост рулевого миланского коллектива занимает португалец Паулу Фонсека.

«Милан» неудачно стартовал в новом сезоне чемпионата Италии. По итогам четырех туров команда набрала пять очков и занимает лишь десятое место в таблице.