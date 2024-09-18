​Тухель также входит в список претендентов на «Милан»

Разговоры о скорой отставке Паулу Фонсеки множатся как снежный ком - пресса сватает туда едва ли не всех свободных тренеров Европы. По последним слухам, ещё одним претендентом на эту работу стал Томас Тухель, который прежде в Италии никогда не работал.

Его последним клубом была «Бавария», в его пользу говорят и некоторые факторы - например, он работал с некоторыми игроками нынешнего «Милана» в бытность тренером «Челси», а следовательно, сможет быстрее адаптироваться.

Ну и его триумфальный приход в «Челси» в 2021 году, принесший клубу Лигу чемпионов, также ещё не забыт, хотя после этого дела Тухеля шли не очень хорошо.