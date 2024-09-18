Бывший игрок «Ромы» и национальной сборной Италии Массимо Мараццина специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на свежие перестановки в столичном итальянском клубе.

«Иногда футбол — это безумие! Я категорически не понимаю уход де Росси из «Ромы». Не знаю, что случилось между ним и руководством, но он получил слишком мало времени. Мне очень жаль, что так вышло. Его идеи были интересны», - говорит Мараццина нашему корреспонденту.

Напомним, что сменил де Росси на посту Иван Юрич, хорватский специалист, который уже давно работает в Италии. Контракт с ним заключили на один год.