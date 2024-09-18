Сарри тоже ждёт сообщение от «Милана»

В итальянском чемпионате назрела вторая тренерская отставка, и не где-нибудь, а в самом «Милане». Пресса уже вовсю обсуждает имя потенциального сменщика португальского специалиста Паулу Фонсеки, который успел разочаровать за всего лишь пять официальных матчей.

Любопытно, что упоминается и имя Маурицио Сарри, который сейчас остаётся без работы. Как уточняет авторитетный итальянский журналист Альфредо Педулла, на приглашение от «Милана» надеется и Маурицио Сарри, который равнодушно отнёсся к отставке де Росси из «Ромы» (возможно, из-за своего прошлого с «Лацио»), но очень хотел бы поработать с «Миланом».