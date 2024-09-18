Иван Юрич официально возглавил римскую «Рому». О назначении специалиста сообщает пресс-служба клуба Серии А.

49-летний хорватский тренер заключил контракт сроком на один год. Ранее сообщалось, что соглашение может быть автоматически продлено, если Юричу удастся вывести «Рому» на будущий сезон в Лигу чемпионов.

Напомним, что сменил на посту Юрич Даниэле де Росси, итальянец покинул клуб из-за плохих результатов на старте сезона.

Ранее в тренерской карьере Юрич работал с «Торино», а также с «Дженоа», «Вероной», «Кротоне» и другими командами. Ранее в своей тренерской карьере, что длится уже почти 15 лет, Юрич никогда не покидал Италию.