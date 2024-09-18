Итальянский тренер Стефано Пиоли официально представлен пресс-службой саудовского «Аль-Насра» главным тренером команды.

Напомним, что последним местом работы Пиоли был «Милан». «Россонери» он возглавлял с 2019 по 2024 годы. Ранее на протяжении тренерской карьеры, что началась в 1999 году, он тренировал свыше 15 команд и клубов.

К слову, это первое место тренерской работы Пиоли вне Италии. Ранее он работал исключительно с итальянскими коллективами.

Ранее «Аль-Наср» покинул главный тренер Луиш Каштру. Команда идёт на седьмом месте чемпионата Саудовской Аравии по итогу трёх первых туров.