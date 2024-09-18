​Терзич присутствовал на «Сан-Сиро» во время матча с «Ливерпулем»

Мы уже сообщали о том, что Эдин Терзич, выведший дортмундскую «Боруссию» в финал Лиги чемпионов, может стать новым наставником «Милана». Руководство клуба сменило в межсезонье тренера, место Стефано Пиоли занял португалец Паулу Фонсека, но у него, к сожалению, как-то сразу не заладилось - одна победа, две вымученные ничьи и два поражения в пяти официальных матчах.

И теперь Фонсеке реально могут указать на дверь. Терзич присутствовал вчера на матче «Милана» против «Боруссии», и, скорее всего, попал на стадион не просто так, а по приглашению итальянской стороны. И, скорее всего, появится на стадионе ещё раз - на матче с «Интером». А по его итогам и станет понятно, что будет дальше.