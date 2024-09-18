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Стало известно, кто может стать новым главным тренером «Милана» слухи

18 Сентября 2024 • 18:25 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
22.09 21:45

Главный тренер Паулу Фонсека в ближайшее время может быть уволен из «Милана». Результаты не радуют руководство клуба.

Специалист возглавил «россонери» этим летом. Старт у португальца неудачный. В чемпионате команда одержала пока одну победу. Кроме того, в Лиге чемпионов на своём поле «Милан» проиграл «Ливерпулю» со счетом 1:3.

Советник «Милана» Златан Ибрагимович уже связывался с бывшим тренером дортмундской «Боруссии» Эдином Терзичем. Эту информацию подтвердил Патрик Бергер из Sky Sport De.

«Советник «Милана» Златан Ибрагимович установил контакт с 41-летним Эдином Терзичем и его окружением. Бывший тренер «Боруссии» - горячий кандидат на тренерский пост в «Милане». Дерби - последняя возможность для португальца», - написал Бергер у себя в социальных сетях.

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