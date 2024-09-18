Названо условие увольнения Фонсеки из «Милана»

Период Паулу Фонсеки на тренерском мостике «Милана» может получиться недолгим. «Россонери» накануне проиграли в первом туре Лиги чемпионов «Ливерпулю» (1:3), а ранее команда добилась только одной победы в четырёх стартовых турах Серии А (одна победа, две ничьи, одно поражение).

Как сообщает в социальных сетях журналист Маурицио Пистокки, Фонсека будет уволен, если «Милан» проиграет дерби против «Интера».

Ранее мы уже сообщали о том, что на тренерский мостик «Милана» может вернуться Массимилиано Аллегри.

«Интер» и «Милан» сыграют в Серии А в ближайшее воскресенье, 22 сентября.