​Источник: руководство «Милана» уже связалось с Аллегри

Итальянский «Милан» неудачно начал сезон, лишь одна победа над слабым соперником в четырёх матчах чемпионата, а также поражение в стартовом матче Лиги чемпионов от «Ливерпуля». Эти результаты вряд ли оправдывают ожидания руководства клуба, ведь при Стефано Пиоли, хоть и не было всё безупречно, такого бардака тоже не было.

И теперь в «Милане» уже задумались об отставке тренера. Новым-старым наставником клуба может стать остающийся без работы после расставания с туринским «Ювентусом» Массимилиано Аллегри.

Как сообщает известный журналист Маурицио Пистокки, руководство клуба уже связалось с ним, а если игра против «Интера» сложится для «Милана» столь же неудачно, то всё задвигается намного быстрее.